Verso la stretta finale. Ecco le Regioni che rischiano il lockdown

Arrivano le nuove norme anti-contagio. In vista dell'approvazione delle nuove misure, ci sarà un nuovo incontro tra le Regioni e il governo. Al vertice parteciperanno oltre ai governatori, ai Comuni e alle province, i ministri Boccia e Speranza e il commissario per l’emergenza Arcuri. Sul tavolo le misure nazionali che l’esecutivo intende varare per una nuova stretta contro il diffondersi del contagio del virus. Al momento sono confermate le misure illustrate dal presidente del Consiglio alle Camere, compreso il coprifuoco alle 21. Il Dpcm dovrebbe essere firmato da Conte già in serata.

Coronavirus: Sala, 'su Dpcm si sta lavorando, ogni parola inopportuna'

Secondo le prime indiscrezioni, le regioni d'Italia saranno divise in tre fasce in base al diffondersi del contagio e all'indice Rt. Per questo ci sarà una zona rossa, una zona arancione e una zona verde. Nella zona rossa saranno inserite Lombardia, Piemonte e Calabria dove verrà attuato un lockdown soft: chiusi esercizi commerciali (compresi parrucchieri ed estetisti), scuole superiori. Non ci saranno serrate per i servizi essenziali. Si tratterà di un lockdown light sul modello tedesco. Nella fascia arancione (Puglia, Liguria e Campania) ci saranno le regioni in cui ristoranti e bar resteranno chiusi tutto il giorno ma saranno salvi parrucchieri e centri estetici. Infine la fascia verde in cui dovrebbe essere inserito il Lazio, i centri commerciali resteranno chiusi nel weekend e il trasporto pubblico sarà dimezzato. In tutto il Paese dovrebbe essere in vigore il coprifuoco alle 21.

