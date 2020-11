Coronavirus: Sala, 'su Dpcm si sta lavorando, ogni parola inopportuna'

03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - "Preferirei aspettare un attimo a parlare del nuovo Dpcm, perché i lavori sono ancora in corso e ogni parola rischia di essere inopportuna, posto che nascerà da un'iniziativa del governo insieme alla Regione Lombardia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del nuovo decreto del governo contro la diffusione del coronavirus, nel corso di una conferenza stampa online per presentare il progetto 'Eccomi!' per mettere in collegamento gli anziani nelle Rsa con i loro cari all'esterno.

A Milano, ha continuato Sala, “si sta lavorando, ma voglio dire che da questa difficile situazione si uscirà solo tutti insieme e se tutti potranno dare il loro contributo. La comunità è larga ed è fatta di tante facce, aziende, persone, tante volontà per cui anche da questo punto di vista Milano può dare qualcosa in più, essere un esempio di cambiamento. Questa crisi è più faticosa perché inattesa, ma noi usciremo trasformati e credo che potremo essere ancora un grande esempio per tutto il Paese", ha aggiunto.