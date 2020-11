Giorgia Meloni stacca i grillini. Il sondaggio che sancisce la fine dei 5Stelle

02 novembre 2020 a

a

a

Fratelli d'Italia sempre più su nei sondaggi. Il vantaggio del partito di Giorgia Meloni, che si attesta ora al 16,3%, .sul Movimento 5 Stelle, accreditato del 15,3%, raggiunge quindi il punto percentuale. Il date emerge nell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Lo scarto fra le due formazioni varia nei singoli sondaggi, con Quorum che le presenta pressoché appaiate. Forza Italia è la terza forza del centrodestra e si attesta mediamente al 6,8% con dati che variano in un intervallo che dal 5,5% (Euromedia) arriva al 7,6% (Tecné). La coalizione trainata da Lega e FdI raggiunge in media il 47,3%, mentre l’area di governo si ferma al 42,4%, in ritardo di circa 5 punti percentuali. Infine, tra le due forze politiche minori sono sempre molto vicine nella media settimanale Italia Viva (3,3%), Sinistra/Leu (3,1%), nonché Azione di Carlo Calenda (3%) e nessuna evidenzia trend significativi. Tutte le altre formazioni restano invece mediamente sotto il 2 per cento dei consensi.

Si riduce il distacco fra la Lega, prima forza nelle intenzioni di voto con un dato medio del 23,8%, e il Partito Democratico accreditato al 20,7% nella media settimanale. Tutti gli istituti sono infatti concordi nel segnalare una variazione negativa rispetto alla propria precedente rivelazione per la formazione di Matteo Salvini, che registra il suo minimo nei sondaggi da fine maggio 2018. È invece complessivamente stabile la forza politica guidata da Nicola Zingaretti.



