Conte fa dolcetto o scherzetto: vertice decisivo su lockdown e scuola

31 ottobre 2020 a

a

a

Un nuovo Dpcm contenente nuove misure per il contenimento della pandemia di Coronavirus è ormai imminente. Ma nel governo di Giuseppe Conte non c'è condivisione di vedute sui provvedimenti da adottare. Dopo il nulla di fatto di ieri è confermata per oggi una nuova riunione tra il presidente del Consiglio, i ministri competenti e i capi-delegazione dei partiti di maggioranza. Il vertice - riferiscono fonti di maggioranza - sarà incentrato sulla situazione dei contagi nelle scuole italiane, come già quella che si è tenuta ieri quando, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, non si è affrontato il tema di possibili lockdown delle principali città. Tema che invece è sul tavolo oggi.

Conte chiude tutto senza i dati? Gli basterebbe guardare la tv: cosa dice Giorlandino a La7

Per tasso di trasmissione del virus l'Italia cala nello scenario 4, il peggiore secondo l'Istituto superiore di sanità, e lockdown locali possono scattare in numerose città ma anche singoli quartieri. Tra le possibili zone rosse, oggetto di provvedimenti che l'esecutivo vorrebbe varare non oltre il 4 novembre, le regioni Lombardia e Piemonte, Milano, Napoli, Caserta, Varese e Genova, Como, Torino ma anche realtà più piccole. Roma, ancora al di sotto del tasso limite Rt 2, resta osservata speciale.

La De Micheli balla. Voce clamorosa sul rimpasto, Zingaretti va ai trasporti?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.