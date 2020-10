La De Micheli balla. Voce clamorosa sul rimpasto, Zingaretti va ai trasporti?

Arnaldo Magro 31 ottobre 2020 a

La De Micheli non se la passa affatto bene, e non è un mistero. I 5 stelle vorrebbero farla saltare. E neppure questo è un mistero. Che i trasporti non abbiano funzionato, è oramai evidente a tutti. E se il Segretario subentrasse proprio al dicastero delle infrastrutture? Con un Conte in calo nei consensi e dunque pronto ad assecondarlo quasi su tutto e con Di Maio, pronto a dargli una mano pur di depotenziare Conte, l’operazione potrebbe invece risultare vincente, proprio per Zingaretti. Work in progress.



