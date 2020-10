Lockdown locali, Conte accelera: Cts d'urgenza e vertice con le Regioni

31 ottobre 2020 a

Giuseppe Conte accelera i tempi per una nuova stretta nazionale: sul tavolo del vertice convocato d'urgenza con ministri, capidelegazione e Cts l'ultima drammatica analisi dell'Iss sulla curva epidemiologica. La nuova stretta nazionale sarebbe quindi dietro l'angolo con possibili limiti ai negozi e alla circolazione tra le regioni. Alle 18 il premier ha incontrato il Comitato Scientifico per valutare tutte le nuove misure da varare appunto entro il week-end.

Prima ancora il presidente del Consiglio aveva convocato una riunione con i capi delegazione delle forze di maggioranza, i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali). Sul tavolo dunque ci sono i lockdown locali, in primis per Milano e Napoli. Il governo è al lavoro su un nuovo dpcm, che potrebbe arrivare già lunedì e che potrebbe stabilire la chiusura dei negozi in determinate aree e lo stop alla circolazione tra alcune regioni. Ma soprattutto sotto la lente nuove zone rosse all'interno delle regioni stesse, con nuove limitazioni alla circolazione delle persone. Il vertice decisivo governo-Regioni si terrà domani.

