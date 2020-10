Il leghista (positivo) attacca Sgarbi: ora basta, non scherzare più sul Covid

30 ottobre 2020 a

"Nonostante la conoscenza è anche la simpatia che mi lega al collega Sgarbi questa volta non lo condivido... anzi condanno il suo gesto. Vi assicuro che il Covid è un virus con il quale non si può scherzare. Indossare la mascherina oltre a proteggersi serve a proteggere gli altri e qui si tratta di educazione , rispetto e senso civico!" Il leghista Francesco Zicchieri è da tempo positivo al coronavirus e le immagini di Vittorio Sgarbi portato via di peso dai commessi della Camera dei deputati per aver indossato la mascherina solo sul naso non sono andate giù.

"Sono ancora a battermi per tornare negativo e vi assicuro che vedere queste immagini non fa piacere. Caro Vittorio chiedi scusa e rispetta questo virus e soprattutto i tantissimi italiani che dovresti rappresentare nelle istituzioni che stanno combattendo una battaglia difficile contro questo mostro che in maniera subdola ti colpisce. Spero non accadano più cose del genere in parlamento! Senza paura del Covid ...ma rispetto , serietà e soprattutto utilizzare tutte le precauzioni e i dispositivi di sicurezza!", ha scritto su facebook il parlamentare della Lega.

"Da figlio che non vede i suoi genitori , da marito che non vede la propria moglie , da padre che non vede i suoi bambini non riesco a tollerare atteggiamenti del genere, sono indignato!", conclude il post di Zicchieri.



