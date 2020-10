Caso mascherina, Vittorio Sgarbi portato via di peso dalla Camera: la furia contro il presidente Fico

30 ottobre 2020 a

"La mia salute è più importante di quella zucca vuota di Fico". Vittorio Sgarbi portato via di peso (di nuovo) dalla Camera dei Deputati annuncia battaglia al presidente di Montecitorio. Ieri il deputato aveva preso la parola nell'ambito della commemorazione di Jole Santelli spostando la mascherina durante il suo discorso soltanto sul naso. Dopo essere stato richiamato dal presidente Fico il critico d'arte ha replicato: "Non riesco a parlare". Sgarbi alla fine ha concluso l'intervento ma successivamente è stato espulso dalla vicepresidente Maria Edera Spadoni, dopo essere stato ripetutamente richiamato nuovamente a indossare la mascherina.

Di fronte al rifiuto, all'assembramento intorno al critico d’arte e alla polemica della maggioranza, è stato allora portato via di peso dai commessi. Su Twitter il deputato furioso ha commentato: "Sono stato nuovamente espulso dall’aula di Montecitorio. Lo faccio per tenere allenati i commessi. Ritornerò". Successivamente in un video su Youtube Sgarbi si è sfogato accusando il presidente della Camera Fico: "La mia salute è più importante di quella zucca vuota di Fico."

