Non dite a Brunetta che al Senato Forza Italia ha votato no al Mes...

Non raccontatelo a Renato Brunetta, ma al Senato Forza Italia ha votato no al Mes. Il “SalvaStati” tanto agognato ha ricevuto pure la bocciatura azzurra per quel diavoletto del capogruppo leghista Massimiliano Romeo. Questi ha approfittato della discussione della relazione del governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. E ha presentato un emendamento abbastanza denso di contenuti alla risoluzione di maggioranza, che è stato respinto dall’aula. La cosa curiosa era in una riga molto chiara: “Impegna il governo a non attingere ai fondi del meccanismo europeo di stabilità (Mes)”.

Coronavirus: Brunetta, 'no a Def, sì scostamento per carità di patria'

L’emendamento ovviamente non ha avuto i voti della maggioranza, ma quelli di tutta l’opposizione, Forza Italia compresa. Chissà se si è trattato di una svista della Bernini o del dibattito interno agli azzurri: magari prevale una spinta sovranista? Ai posteri – o ai probiviri del partito – l’ardua sentenza.

