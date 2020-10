Il sospetto su Bonafede, Salvini e Bongiorno all'attacco: non si azzardi a fare un nuovo Svuotacarceri

28 ottobre 2020 a

a

a

Con la scusa del Covid arriva un altro svuota-carceri? Il leader della Lega Matteo Salvini e la responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega, Giulia Bongiorno, impallinano il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Dopo otto mesi di nulla assoluto, il ministro Bonafede annuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non si azzardi a promuovere un altro Svuotacarceri per la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell’Ordine e la magistratura stanno pagando un prezzo altissimo per l’inadeguatezza del Guardasigilli e di tutto il governo”, dichiarano Salvini e la Bongiorno.

Tra le misure annunciate da Bonafede "indagini preliminari con collegamenti da remoto, in modo da sentire la persona offesa, gli indagati, i consulenti del pm o la polizia giudiziaria anche in collegamento da remoto", "udienze penali mediante videoconferenze o collegamenti (con il consenso delle parti), ad eccezione delle udienze istruttorie e di quelle per la discussione finale", "possibilità di ricorrere all’udienza cartolare anche per i casi di separazione consensuale e divorzio congiunto", "«possibilità per gli avvocati penalisti di depositare da remoto", e via dicendo. Ma il timore, visto l'aumento dei contagi di Covid-19, è quello di un altro provvedimento che rimetta i criminali in libertà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.