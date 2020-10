Ristoranti chiusi alle 18? Anzaldi all'assalto: fallimento di chi ha gestito l'emergenza

25 ottobre 2020 a

La chiusura ristoranti alle 18 è il "fallimento di chi ha gestito emergenza”. Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi si scaglia contro gli "errori gravissimi" del governo: "Non passino senza conseguenze. Ora decine di miliardi per i ristori”.

“La chiusura dei ristoranti alle 18 è uno dei peggiori fallimenti della gestione di questa emergenza. Più del 70% degli italiani naviga su internet e lo fa soprattutto da smartphone: davvero non c'era un modo con prenotazione obbligatoria per evitare assembramenti e affollamento?”, scrive su twitter Anzaldi. “In questi mesi sono stati commessi – twitta ancora Anzaldi – errori gravissimi da chi ha gestito l'emergenza e le responsabilità non devono passare senza conseguenze. Ora subito decine di miliardi per ristorare famiglie, imprese, autonomi, lavoratori, altro che i 2 miliardi di cui si parla sui giornali”.

