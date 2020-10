Carlo Calenda e la maledizione del Covid: sta per succedere di nuovo, bordata a Conte a Piazzapulita

24 ottobre 2020 a

"Sta per succedere di nuovo. Tutto ricadrà sui cittadini. L’impreparazione è frutto di una politica che è solo rumore e tifo, e mai buon governo. È la nostra maledizione e sta a noi sconfiggerla". Carlo Calenda inchioda il governo di Giuseppe Conte su quanto non è stato fatto per evitare una nuova ecatombe sanitaria e un lockdown che metterebbe in ginocchio il Paese. "Siamo un Paese che dimentica tutto subito, abbiamo passato un'estate a parlare di discoteche... - ha detto il leader di Azione e candidato sindaco a Roma durante la trasmissione di La7 Piazzapulita condotta da Corrado Formigli - Conte viene il Parlamento per spiegare quello che gli italiano non possono fare, dovrebbe cominciare a dire quello che sta facendo il governo". DI seguito e a questo link il video di La7 .

