Unione Europea, Berlusconi e Tajani incalzano il governo: "Nonostante i tagli tre miliardi dalla Ue per l'agricoltura"

Nonostante i "tagli" all'Mff 2021-27, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, dalla Pac "all'Italia arriveranno oltre 3,6 miliardi di euro l'anno per un totale di 25,4 miliardi di trasferimenti diretti". Lo sottolineano in una nota congiunta l'eurodeputato e leader di FI Silvio Berlusconi, il presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo Antonio Tajani e l'eurodeputato di Fi Salvatore De Meo, dopo il voto dell'Aula sulla Pac, la Politica Agricola Comune dell'Ue.

"Tocca ora al governo nazionale, in attesa dei prossimi passaggi in ambito Ue, accelerare i tempi del Piano strategico nazionale. Per questo, è necessario un nuovo patto tra Ue, Stati membri, regioni e agricoltori", sottolineano Berlusconi, Tajani e De Meo. Oggi la plenaria del Parlamento europeo ha approvato le tre proposte legislative del pacchetto sulla Politica Agricola Comune, la più importante delle politiche dell'Ue, presente già nel Trattato di Roma del 1957.

"La nuova politica mette al centro i veri agricoltori, sostiene i giovani e favorisce investimenti e occupazione, valorizzando prodotti ed eccellenze italiane", aggiungono gli eurodeputati azzurri. Da sola, "con 344 miliardi stanziati per il 2021-2027, la Pac rappresenta oltre un terzo del bilancio europeo", ricordano Berlusconi, Tajani e de Meo.

