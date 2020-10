Salvini, siluro a Conte: oltre a Fedez chiami pure l'Inps per pagare la Cig. Bertolaso a Roma? È uno dei nomi...

21 ottobre 2020 a

"Il fine giustifica i mezzi, allora va bene che il presidente del Consiglio telefoni a Fedez perché è fondamentale indossare la mascherina e tutelare la salute, ma spero che sia altrettanto efficace a fare pressioni sul presidente dell’INPS e sul ministro dell’economia per pagare la cassa integrazione e i bonus arretrati". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione Stasera Italia, di Barbara Palombelli, su Rete 4.

Il senatore ha anche commentato l'ipotesi di Guido Bertolaso candidato sindaco di Roma per il centrodestra. "È uno dei nomi che sono usciti al tavolo. È uno che ha dimostrato di saper costruire e ricostruire, è un esempio di efficienza poi decideremo per il meglio", ha detto Salvini che torna a sparare contro la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Il governo blocchi l’assurdità del concorso straordinario. Noi e i sindacati lo diciamo da settimane. Il ministro della scuola ’Biancaneve' vive su Marte. Invece di fare concorsi stabilizziamo chi da più tempo e con migliori risultati insegna ai nostri figli. È un diritto per queste persone".

Stoccata anche sul ddl Zan sull’omotransfobia, "una legge che è, ieri oggi e domani, assolutamente inutile. Chi picchia o insulta un omosessuale o un eterosessuale è punito dalla legge".

