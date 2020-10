Salvini stronca la folle idea dei 5 Stelle: "Migranti al posto degli italiani? Complimenti..."

20 ottobre 2020 a

L'idea di Italia dei 5 Stelle è quella di avere sempre più migranti per svecchiare la popolazione. Matteo Salvini, leader della Lega, stenta a crederci: "Complimenti ai 5 Stelle. Oltre alla decrescita felice adesso propongono lo svecchiamento della popolazione italiana con immigrati clandestini giovani e giovanissimi. È proprio quell’iniezione di fiducia e di orgoglio nazionale di cui ha bisogno il Paese...Avanti, c’è posto!".

La ricerca commissionata dal M5s al sociologo Domenico De MAsi spiega che nell’Italia post Covid alle prese con la crisi demografica sarà necessario "svecchiare la popolazione italiana accogliendo stranieri giovani e giovanissimi e avviando una seria politica di formazione e integrazione". Inoltre, si legge, "gli immigrati entreranno sempre più nelle case degli italiani come sostegno irrinunciabile per l’accudimento dei bambini e degli anziani", si legge nella sintesi che accompagna il documento. La diversità viene definita "una ricchezza" e l’immigrazione "continuerà a essere un enorme potenziale per fornire al paese le risorse umane e i talenti necessari ad assicurare prosperità economica ed evitare tensioni sociali".

