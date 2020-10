Il decreto non prevede l'orario di riapertura, così il barista riapre dopo un quarto d'ora

16 ottobre 2020 a

Sull'ultimo dpcm il governo prevedeva la chiusura dei locali alle 24. Ma non ha poi scritto a che ora gli stessi locali possono riaprire. Così un esercente di Catanzaro Lido ha deciso subito di prendere alla lettera il nuovo decreto. Ha chiuso alle 24 e poi ha riaperto dopo 15 minuti. "L'orario di riapertura non c'è", ha spiegato il titolare del bar alle forze dell'ordine che puntuali si sono presentate intimandogli di chiudere il suo bar. Così, non potendo i controllori eccepire nulla, l'uomo ha continuato la sua attività tutta la notte. e così continuerà finché il decreto non verrà riscritto come si deve..

