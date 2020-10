Salvini beccato al ristorante con Rocco Siffredi. Il porno-attore: "Non confermo né smentisco"

17 ottobre 2020 a

Metti seduti a un tavolo Matteo Salvini e Rocco Siffredi. L'insolita "coppia", che avrebbe però mangiato in compagnia di altre persone, è stata pizzicata in un ristorante romano in via Savonarola, in zona Vaticano, spesso frequentato dal leader della Lega. Lo riporta il sito Tpi.it.

Non è dato sapere il motivo dell'incontro e non ci sono conferme né foto dell'appuntamento, Tpi ha provato a chiedere un commento al porno-attore che si è trincerato dietro il classico "non confermo né smentisco".

Stando alla riscostruzione dell'incontro, Salvini era già all'interno del locale quando è arrivato Siffredi insieme alla moglie e ad alcuni amici: un curioso incrocio che li ha spinti a prendere posto assieme.

