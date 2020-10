Coprifuoco Covid in Italia, il Comitato scientifico pressa il governo: nuove misure in vista del weekend

16 ottobre 2020 a

Pressing del Comitato Scientifico sul governo Conte per l'adozione di misure più restrittive in vista del weekend, alla luce dell'impennata di casi positivi. Tra le ipotesi suggerite dagli scienziati l'istituzione di un coprifuoco serale e l'adozione della didattica a distanza.

Sta per arrivare il coprifuoco... Tutti a casa dalle 22 in poi per scongiurare il lockdown

E' escluso per il momento un nuovo lockdown ma a Palazzo Chigi - secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera - si sta valutando l'ipotesi, appunto, di un coprifuoco, un nuovo provvedimento potrebbe imporre a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 22 e ai cittadini di non uscire più di casa oltre quell'ora.

Si guarda dunque al modello della Francia che ieri ha toccato un record giornaliero superando la soglia dei 30mila casi: in un solo giorno sono stati registrati 30.621 nuovi contagi e 88 morti. Nel chiarire i dettagli delle restrizioni annunciate da Emmanuel Macron, il ministro dell'Interno ha spiegato che saranno 12mila gli agenti incaricati ogni notte di verificare il rispetto del coprifuoco a Parigi e nelle altre otto città interessate. Per quanto riguarda le sanzioni invece, ha spiegato Gérald Darmanin, si tratta di "una multa di 135 euro, cioè la stessa di quella del lockdown, e in caso di recidiva, dopo tre volte, la possibilità di sei mesi di carcere e 3.750 euro di multa".

