Padoan (Pd) piazzato alla presidenza di Unicredit, Gasparri: "Vicenda inquietante"

(“Come si suol dire: ‘abbiamo una banca…’ Siamo francamente sconcertati dalla facilità con cui Padoan passa dal governo al parlamento e ora alla presidenza di un importantissimo gruppo bancario come Unicredit". Sono sconcertati i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Giuseppe Moles per la poltrona conquistata dall'ex ministro dell'Economia. Padoan ha annunciato che lascerà il posto da parlamentare.

"Esponente ormai chiaramente politico, eletto legittimamente in una lista di partito quale il Pd, sempre pronto a intervenire anche dopo la stagione di governo, come era suo pieno diritto, in quanto esponente di punta del PD, nel dibattito pubblico e parlamentare a tutti i livelli, ora va a presiedere una banca. Le dimissioni dell’ultima ora sono ridicole e non sanano lo scandalo politico. Lo segnaliamo ai grandi guardiani dei conflitti di interesse qualora si fossero addormentati. È sconcertante e inquietante questa vicenda che dimostra una volta di più che la sinistra italiana, lungi dall'essere il baluardo dei poveri è lo sgabello dei banchieri”, concludono Gasparri e Moles

