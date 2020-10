Ecco come respingere legalmente i migranti. La scoperta di FdI inguaia la sinistra

09 ottobre 2020 a

La sinistra dell'asse di governo Pd-Stelle insiste a dire che i respingimenti dei migranti sono illegali. Ma non è così. A dirlo è la stessa Europa. Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro lo ha spiegato in un video su Facebook: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato legittimi i respingimenti di massa della Spagna perché il Paese iberico permette di presentare la domanda di asilo nei consolati e nelle ambasciate. "Fratelli d’Italia chiede che le istanze per richiedere asilo e lo status di rifugiato possano essere avanzate presso ambasciate e consolati così che i pochi aventi diritto potranno ottenere rifugio e protezione senza alcun rischio per la propria incolumità e senza alimentare la filiera criminale degli scafisti", dichiara Delmastro, capogruppo FdI in commissione Esteri.

"Nel giorno infausto della resa incondizionata del governo all’immigrazione clandestina gestita dai trafficanti di esseri umani - aggiunge Delmastro - con il capogruppo Lollobrigida, il collega Donzelli ed altri deputati di Fratelli d’Italia, ho depositato una proposta di legge che coniuga legalità, rispetto dei confini, solidarietà verso i rifugiati e contrasto alla tratta di essere umani e all’immigrazione di massa. Chi partirà sui barconi potrà essere respinto in massa secondo le sentenze della stessa Cedu che, sino ad oggi, ha ritenuto illegittimi i respingimenti di massa dell’Italia perché non offriva alternative ai rifugiati. Sfidiamo il governo su questo campo che concilia solidarietà e tutela del diritto alla protezione dei pochi aventi diritto con la difesa dei confini, la disarticolazione della filiera criminale della tratta di esseri umani e il contrasto durissimo all’immigrazione clandestina». «Se la sfida - conclude il deputato di Fratelli d’Italia - non viene accettata non ci saranno dubbi: la sinistra al Governo non vuole tutelare i rifugiati, ma è animata solo dalla ideologia dell’immigrazionismo di massa e dal business sottostante". Di seguito e a questo link il video.

