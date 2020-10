Rivolta ad Agrigento, i migranti danno fuoco a tutto. Meloni e Salvini: ecco il video che inchioda Conte

07 ottobre 2020 a

a

a

I migranti sono stanchi della quarantena e danno fuoco a tutto. Il bilancio della rivolta di Agrigento parla di tre poliziotti feriti e numerosi stranieri in fuga. L'ennesimo episodio fa sbottare i leader dell'opposizione Giorgia Meloni e Matteo Salvini che quasi in contemporanea hanno rilanciato il video delle violenze del Villaggio Mosè di Agrigento. Fratelli d'Italia e Lega puntano il dito contro il govrerno del premier Giuseppe Conte che, tra l'altro, ha appena cancellato i decreti sicurezza di Salvini.

"Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con positivi Covid non vogliono rispettare la quarantena, proteste violente e sassaiole durante il giorno e poi di notte appiccano il fuoco. Alcuni riescono a fuggire, feriti anche due poliziotti. Però per il governo è tutto sotto controllo e si aboliscono i decreti sicurezza...!" scrive il leader della Lega Matteo Salvini.

"Ad Agrigento la rivolta degli immigrati stufi della quarantena in un centro d’accoglienza, tra lanci di oggetti e incendi. Nel caos tre agenti rimasti feriti a cui auguro una pronta guarigione - ricorda la leader di FdI Giorgia Meloni - Il paradosso di un governo che da una parte annuncia di voler limitare le libertà degli italiani mentre dell’altra spalanca i porti a tutti e tollera questo e altro da chiunque arrivi nella nostra Nazione".

La rivolta nel centro di accoglienza di migranti di viale Cannatello, al Villaggio Mosè di Agrigento è avvenuta nella notte. Alcuni ospiti hanno appiccato un incendio, aggredito i poliziotti con un lancio di oggetti di ogni genere ferendone tre, prima di allontanarsi nonostante fossero in quarantena. A denunciarlo la Federazione sindacale della polizia di Stato. «Queste vicende si verificano con una frequenza allarmante, ma invece sono ormai vissute come fossero normali, e questo è inaccettabile», afferma il segretario generale della Fsp Valter Mazzetti, secondo cui «queste strutture che sono bombe ad orologeria sul piano anzitutto sanitario considerata l’emergenza coronavirus, ma anche sociale e dell’ordine e sicurezza pubblica». Si tratta di circa 65 ospiti, per lo più tunisini, che hanno lanciando contro le forze dell’ordine estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre e altri oggetti di ogni genere. È divampato anche un incendio dopo che i migranti hanno dato fuoco ai materassi «tentando di lanciarli addosso ai poliziotti», continua la sigla sindacale. Alcuni sono riusciti ad allontanarsi dal centro dove erano sottoposti alla quarantena. I feriti sono tre agenti del Reparto mobile di Palermo. «Praticamente ovunque, in queste strutture - conclude Mazzetti - i migranti rifiutano di rimanere in quarantena. Le rivolte e le fughe di massa sono continue, e noi non siamo numericamente in grado di affrontarle, nè abbiamo protocolli chiari in tal senso. Rischiamo sistematicamente il massacro, mentre vengono commessi reati gravissimi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.