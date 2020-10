Si mette il berretto e...così Salvini fa propaganda pro Trump

09 ottobre 2020 a

Matteo Salvini scende in campo. Si mette il berretto e fa propaganda elettorale in favore di Donald Trump. Il tweet non lascia adito a molti dubbi e l'endorsement è servito.

Lega, Salvini “Apriamoci alla società, serve rivoluzione liberale”

Alle elezioni presidenziali Usa manca ormai meno di un mese e il leader della Lega rende pubblico il suo orientamento col messaggio: "Sending love from Italy" ("Con amore dall'Italia").

