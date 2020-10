Mastella, svolta ambientalista. A Benevento benedice Italia Nostra

Gianfranco Ferroni 09 ottobre 2020 a

Metti Clemente Mastella a dare il via a un convegno di Italia Nostra, e il successo è assicurato. L’evento accadrà oggi a Benevento, la città che vanta come sindaco proprio Mastella, dove il sodalizio che tutela l’ambiente e il paesaggio e gli atenei «Giustino Fortunato», «Lumsa» e «Sapienza» di Roma saranno protagonisti di un convegno, definito come «incontro sannita», che punterà l’attenzione su temi legati al meridione italiano, con particolare riguardo all’archeologia, all’urbanistica, al paesaggio degli insediamenti urbani e al ruolo fondamentale che le comunità e i cittadini hanno nelle azioni di salvaguardia. Un appuntamento, quello benedetto da Mastella, che anticiperà le celebrazioni della «Carta di Gubbio», documento caro al mondo della tutela, che dopo sessanta anni sarà oggetto di un convegno nazionale il 6 e 7 novembre. Da non dimenticare: l’incontro sannita permetterà agli architetti della città e agli studenti di godere dei crediti formativi. Applausi.



