Doppio scivolone di Conte alla Fiera del Levante con Michele Emiliano in imbarazzo

Giuseppe Conte ieri è andato in Puglia, dove si svolgeva la Fiera del Levante, giunta all’84ma edizione. E ne ha approfittato, e ci sta, per tributare i complimenti a Michele Emiliano, rieletto governatore. Ma con un paio di scivoloni. “La comunità pugliese ha creduto in lei, può contare sul governo e avendo conosciuto il suo operato so che il governo potrà contare sulla sua leale collaborazione”. In primo luogo sarebbe utile capire se lo stesso impegno di governo sarà identico a quello su cui potranno contare altri quindici presidenti di regione non ossequiosi nei confronti del suo esecutivo.

Poi, è decisamente fantastico che il premier non votato da nessuno si accorge del valore del voto dei cittadini per governare. In effetti, Emiliano ha ricevuto più voti dei suoi competitori. E il presidente del Consiglio, chi lo ha votato?

