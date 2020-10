Proroga allo stato di emergenza. Sulla proposta di Conte è già scontro

01 ottobre 2020 a

«Ieri in Cdm abbiamo fatto un aggiornamento sul punto e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che richiede massima attenzione, andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza ragionevolmente fino alla fine di gennaio». È quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte, a margine della visita in una scuola a San Felice a Cancello (Caserta), in merito alla possibile proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia.

La proposta che il governo presenterà in Parlamento scatena già lo scontro con l'opposizione. «Proroga dello stato di emergenza fino a gennaio 2021? Dico quello che ho detto durante la prima proroga: se lo stato di emergenza può essere stabilito solo in base alla preoccupazione per un’eventuale futura emergenza lo avremo per tutta la vita. Lo stato d’emergenza, voglio precisare, non rende più veloce nessun provvedimento». Lo dice, all’Adnkronos, il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa (Fdi). «Mai, in passato, uno stato di emergenza è durato più di qualche giorno, anche in situazioni più preoccupanti. È solo un tentativo di autoreferenzialità del governo, per continuare a gestire da solo la situazione, fuori dalle regole della normale democrazia. In più, questo atteggiamento, contribuisce a creare una situazione di eccessiva paura del Covid», conclude.

