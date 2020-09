La protesta degli aspiranti vice ispettori del Corpo Forestale dimenticati dal governo

30 settembre 2020 a

Radunati davanti al Parlamento, ecco la protesta degli aspiranti vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato. Ben 400 persone idonee in graduatoria fermi da sei anni, che ora sfogano la loro rabbia contro il governo.

"Purtroppo - si legge nella pagina aperta appositamente su Facebook - interloquiamo da tempo con partiti come il M5s, il Pd e Italia Viva, che non riconoscono la meritocrazia, che sconoscono il risparmio di spesa, bandendo continuamente concorsi per reclutare profili professionali analoghi, con conseguente spreco di denaro pubblico (l'importante era solo il taglio dei parlamentari, a tutti i costi, per un risparmio di spesa davvero irrisorio a fronte di una minore rappresentanza democratica), che hanno fatto ben poco per i figli di questa Nazione, nonostante i continui e inutili proclami. E poi....si concedono sussidi, il reddito di cittadinanza, i bonus, ecc. e a noi che chiediamo solo di poter lavorare, dopo aver superato un estenuante concorso, dopo che disposizioni di legge lo prevedono, ci viene risposto che per noi non ci sono posti, che i ministeri non ci vogliono, che dobbiamo fare "altri sforzi", partecipare ad altri concorsi per conquistare il nostro posto di lavoro. In realtà, purtroppo, siamo rappresentanti da una maggioranza parlamentare che lo è solo sulla carta, in quanto non rispecchia la volontà popolare, che va avanti "a colpi di fiducia". Parliamo di un partito, il M5s, che, quando all'opposizione, si batteva per la tutela degli idonei, definendoli una preziosa risorsa mentre adesso ci accantona, parliamo di partiti, M5s e Pd, che sono da 4 anni a capo del Ministero della Difesa e hanno ignorato ignorato puntualmente la nostra graduatoria, pubblicando 4 bandi per l'arruolamento di circa 2200 marescialli (ruolo perfettamente sovrapponibile al nostro), parliamo di un partito, Italia Viva, che ha come suo leader un certo Matteo Renzi, cioè il Presidente del Consiglio del Governo che ha abolito il Corpo Forestale dello Stato. Parliamo che i partiti di cui sopra hanno permesso lo scorrimento di migliaia di idonei delle altre Forze di Polizia e delle altre P.A. in generale precludendo invece il nostro. Questo è molto grave in quanto in uno Stato di diritto quale dovrebbe essere il Nostro, situazioni giuridiche analoghe o simili vanno regolate in maniera analoga o simile. Parliamo di partiti che si puntavano il dito contro a vicenda e adesso governano serenamente a braccetto. Ecco perché, ad oggi, siamo ancora disoccupati, ecco perché ormai le belle parole pronunciate dai signori politici dell'attuale Governo illudono davvero poche persone...i fatti sono sotto agli occhi di tutti. Sotto riproponiamo il video realizzato in occasione dell'ultima manifestazione a cui abbiamo aderito. Video che, ovviamente, non ha fatto notizia e non merita alcun intervento dei partiti di cui sopra...D'altronde noi chi siamo?!?! Solo 507 cittadini italiani che chiedono di lavorare. Per le dimensioni del torto subito noi continueremo a chiedere uno scorrimento immediato anche oltre il 30 settembre, infatti la graduatoria non sarà scaduta per nostra inerzia ma per la negligenza e la discriminazione operata dall'attuale maggioranza parlamentare. Per quanto ci riguarda possiamo solo scrivervi: DIMETTETEVI IMMEDIATAMENTE!!!

