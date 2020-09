Coronavirus, Giuseppe Conte parla agli italiani in videoconferenza: dobbiamo usare bene i 209 miliardi del Recovery

26 settembre 2020 a

"L'Italia ha un grande potenziale, deve osare e non accontentarsi". Il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio in occasione dell'evento "Insieme per Ricostruire" organizzato da l'Osservatorio "Riparte l'Italia", parla agli italiani e riconosce: "Veniamo da mesi molto difficili, combattiamo una pandemia inattesa e sconosciuta. Non dobbiamo disunirci o sfilacciarci nella fase decisiva della ricostruzione. Numerose testate hanno risconosciuto all'Italia di aver gestito meglio di altri l'emergenza, da premier sono orgoglioso per i riconoscimenti. Dobbiamo essere fieri del nostro comportamento, la nostra solidarietà della comunità". I contagi crescono meno che in altri paesi europei ma l'equilibrio è fragilissimo e questo il premier lo sa. "Non ci può essere crescita se qualcuno rimane indietro. Pioggia bonus? Giusto dare un ombrello per le categorie più esposte alla tempesta. Serve un welfare che metta al centro le persone" dice paventando già uno scenario economico pesante dopo l'epidemia di Covid19.

"Possiamo vincere la fase della ripartenza oltre a quella della resilienza, dobbiamo usare bene la storica occasione dei 209 miliardi del Recovery per una Nuova Italia. La pandemia ha spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". E ancora: "Ci siamo mossi affinché gli investimenti si traducano in un lancio di opere e interventi dai freddi numeri - ha aggiunto - Con il superbonus al 110% si può portare occupazione nel mondo dell'edilizia con l'obiettivo dell'efficientamento e dell'antisismico. Vogliamo portarlo oltre il 2021, con il Recovery Plan almeno l 37% andrà nel Green", ha aggiunto.

