"La partite vedetele in tv". Pure il finanziere amico di Renzi vuole gli stadi chiusi

Anche il finanziere più caro a Matteo Renzi è contro apertura degli stadi. Davide Serra, fondatore del fondo Algebris, cita in un tweet le parole del professor Crisanti: "L'apertura degli stadi per motivi economici è una roba da brividi". Per Serra "le partite si possono guardare in TV. Follia avere migliaia di persone a rischio e chiudere economia di un Paese per partita di calcio allo Stadio. È da pazzi", scrive il finanziere naturalizzato britannico.

Speranza e Cts in tackle sulle Regioni: no agli stadi aperti al 25% della capienza

