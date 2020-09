Speranza, che schiaffone dal Pd: così ha fatto arrabbiare gli ex Dc. E Renzi gode

24 settembre 2020 a

Scherza coi fanti ma lascia stare i vescovi. Così il ministro Roberto Speranza prende uno schiaffone dal Pd. L'incidente nella maggioranza arriva per la nomina di Vincenzo Paglia a presidente della speciale commissione del governo per le politiche sanitarie e assistenziali per gli anziani.

A bacchettare il ministro targato LeU è Pierluigi Castagnetti, il dem ex dc più vicino al presidente Sergio Mattarella, che bolla come grave errore la nomina di un vescovo per altro ministro vaticano nella ennesima task force: lo Stato resti separato dalla Chiesa.

"La nomina da parte di Roberto Speranza del vescovo Vincenzo Paglia, sia pure come indiscutibile esperto, Presidente di una speciale commissione per le politiche sanitarie e assistenziali per gli anziani, è un errore. Per ragioni di laicità dello Stato e di evidente inopportunità", twitta Castagnetti. E Matteo Renzi è il primo a condividere il tweet.

