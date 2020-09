Paola Taverna sbotta: non sono morosa, ecco le prove. Che bordate a Casaleggio

24 settembre 2020 a

"Ho già dato indietro 309mila euro. Non solo, il 7 maggio scorso ho fatto un ulteriore bonifico di oltre 46mila euro per la Protezione civile". Paola Taverna in una diretta Facebook rispedisce al mittente le accuse di non versare la quota dell'indennità parlamentare al Movimento 5 Stelle. Sospetta che la sua posizione non venga aggiornata volontariamente sul sito Tirendiconto, dove appaiono anche i suoi bonifici più recenti. E risponde a Davide Casaleggio che ha sospeso alcune funzioni della piattaforma Rousseau a causa dei grillini morosi.

