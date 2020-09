Concita De Gregorio lo accusa di sessismo, la replica al veleno di Sallusti: "Mi scusi dottoressa..."

24 settembre 2020 a

Scintille tra Concita De Gregorio e Alessandro Sallusti a Dimartedì, su La7. La giornalista ex direttrice de L'Unità non gradisce il modo con cui il direttore de Il Giornale si rivolge a lei, ovvero per nome. "Mi scusi Sallusti, perché mi chiama per nome se poi chiama tutti gli altri per cognome?". Sallusti schiva l'accusa: "Allora le dico scusi dottoressa, professoressa..." E ancora: "Quando ci incontriamo mi dai del tu e ci salutiamo affettuosamente, poi in tv...". Scatta così un battibecco che Giovanni Floris fatica a contenere. "L'accusa è di sessismo, ma credo che sia per una maggiore affabilità" ha detto il conduttore visibilmente in difficoltà- Ne è uscito lanciando un servizio.

