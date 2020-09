Chieda scusa e se ne vada. Salvini presenta il conto alla Azzolina

16 settembre 2020 a

La Lega ha presentato in Senato la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. «La disastrosa gestione della scuola del Ministro Azzolina sta tenendo in tensione famiglie, studenti e personale, un Ministro che ha perso molti mesi preziosi in chiacchiere, senza fornire alcuna certezza sul proprio destino a 8 milioni di studenti». È quanto si legge nel documento del depositato a Palazzo Madama. «Il Governo - si afferma nella mozione - non ha alibi e l’incapacità di chi lo rappresenta pesa ormai irrimediabilmente sulla vita e sulla formazione dei nostri ragazzi. Servono risposte immediate, non c’è più tempo e senza ripartenza in sicurezza della scuola non riparte l’intero Paese».

«Un insegnante mi ha scritto che ancora non sa se quest’anno lavorerà. Noi è da marzo che sollecitiamo la Azzolina, abbiamo ricevuto solo insulti di ogni tipo. Ci sono a casa migliaia di bimbi disabili che aspettavano questo primo giorno di scuola come fosse Natale. Solo per questo la ministra si dovrebbe dimettere chiedendo scusa agli italiani». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Sorisole, in provincia di Bergamo.

