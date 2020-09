14 settembre 2020 a

a

a

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La Lega non è una bocciofila, ha votato sì in Parlamento e voterà sì al referendum. Il referendum è il trionfo della democrazia, la Lega non è una caserma, ci sta che qualcuno dica il solo taglio non risolve il problema dell'Italia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.