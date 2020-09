Scintille Salvini-Renzi. "Vorrei essere lui e stare sempre in vacanza". La replica: "Stai sereno"

12 settembre 2020 a

a

a

«Nella prossima vita voglio essere Renzi. Perché il sabato pomeriggio non è qui, sotto il sole, in piazza, probabilmente è a casa, con i figli, in vacanza. Ma per me la politica è passione, sudore, impegno». Lo ha affermato oggi a Gioia Del Colle (Bari) Matteo Salvini. «Non mi piace la vita a distanza, il lavoro a distanza, la didattica a distanza, per me la vita sono donne e uomini» ha proseguito Salvini.

E poi rivolgendosi alla gente in piazza ha dichiarato: «Voi portate l’entusiasmo. Vendola ed Emiliano hanno finito di prendere in giro i pugliesi. Questo è il fischio di fine partita, Vendola ed Emiliano vanno a casa», ha detto ancora.

La risposta di Renzi è arrivata su Facebook. «Dice Salvini che nella prossima vita lui ’vorrebbe fare Renzì. Brutta l’invidia, lo capisco. Io invece - scrive il leader di Italia Viva sul suo profilo - mi accontento di poco: a me basta che in questa vita Salvini non faccia il premier. E lavoro per questo. Salvini Stai Sereno».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.