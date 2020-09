"Galera a vita per gli infami assassini", le parole di Salvini su Willy Monteiro

12 settembre 2020 a

a

a

Mentre si celebrano a Paliano i funerali di WIlly Monteiro Duarte il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a chiedere giustizia per l'omicidio di Colleferro. "Da italiano e da papà chiedo giustizia e preghiera per Willy, galera a vita per gli infami assassini"; ha scritto in un post a commento di una immagine del giovane ucciso con la scritta "Ciao Willy".

Una folla in bianco dà l'ultimo saluto a Willy. La passerella di Conte e Zingaretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.