La Azzolina sfotte gli italiani. La foto con la maglietta che fa infuriare tutti

Si diverte un mondo la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Scatena il caos nella scuola, aggrava ogni giorno i problemi, frigna, strepita, attacca, ma non perde il buonumore. Ma rischia di fare arrabbiare ancora di più gli italiani esibendosi in un video sulla sua pagina Facebook in cui sfoggia una maglietta che vorrebbe risultare spiritosa: “Che fatica la vita da ministra”.

Da applausi.

Lo vada a dire a chi ha perso il lavoro.

Lo vada a dire a chi fatica a capire dove sta la cassa integrazione.

Lo vada a dire chi si vede sbattute le porte in faccia dalle banche.

E già che c’è tenti di farsi vedere conciata con quella maglietta dagli studenti, dai docenti, dalle famiglie dei ragazzi se e quando comincerà la scuola.

L’esibizionismo ministeriale di questi tempi è un incentivo potentissimo a mandare al diavolo chi ci governa.

