Candidata musulmana in Veneto, piovono gli insulti sui social

«Voglio esprimere la mia solidarietà verso Assia, una nostra candidata che in questi giorni è stata ricoperta da insulti via web». Lo scrive su Facebook Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Veneto, in merito ad alcuni insulti rivolti sui social ad Assia Belhadj.

« Assia è una donna musulmana e bellunese d’adozione che rivendica con forza la sua cittadinanza italiana e si impegna tutti i giorni per promuovere progetti di integrazione sociale - spiega Lorenzoni - È paradossale come chi ogni giorno cerca di fare della nostra Regione un luogo più accogliente per tutti e tutte sia stata insultata in questo modo. L’odio in rete deve essere fermato, l’odio verso le donne e verso le diversità deve essere punito. Le parole hanno delle conseguenze. Le parole sono importanti. Forza Assia, sono orgoglioso di averti nella mia squadra».

