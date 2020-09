Matteo Salvini, volano pomodori sul palco: la Lega sospende il comizio

11 settembre 2020 a

Fischi e lancio di pomodori e il comizio della Lega viene sospeso. I democratici non fanno parlare il leader della Lega a Torre del Greco in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre: fischi, slogan e contestazioni costringono Salvini a interrompere l'intervento sul palco allestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele. Volano persino i pomodori.

Qui Torre del Greco...

Ecco il comitato di benvenuto riservato al comizio della lega di Salvini #LaCampaniaNonSiLega #SalviniPagliaccio pic.twitter.com/j7SUcFjy5R — ♐️Leonessa Azzurra®️ (@Mary1Boom) September 11, 2020

Il leader della Lega però non si lascia impressionare e prima di interrompere il comizio dichiara: "Chi lancia pomodori, insulta e minaccia non protesta, è un incivile". "Tornerò a incontrare le persone per bene, che sono la maggioranza delle persone pacifiche, silenziose e laboriose di questa città", ha aggiunto. "Ringrazio le signore - ha poi voluto sottolineare parlando di alcune donne che l’hanno omaggiato al termine del comizio - che mi hanno riempito d’affetto e che mi hanno restituito il Rosario che mi hanno strappato dal collo l’altro ieri. Porto via da questa città solo il bello: quelli che urlano non fanno politica, fanno solo casino".

Qui Torre del Greco (Napoli).

All'odio e al rancore risponderemo sempre con democratici sorrisi e tanta voglia di cambiamento.

Avanti tutta! pic.twitter.com/zQ1hOPyNJh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 11, 2020

