L'Aria che Tira, da Myrta Merlino il fuorionda sulle Regionali che denigra il Pd: imbarazzante

"Imbarazzante": gaffe di Myrta Merlino a "L'Aria che Tira"? Durante la puntata di oggi, martedì 8 settembre, la giornalista e conduttrice del programma di attualità di LA7 ha mandato in onda un servizio sulla difficile partita del Pd alle elezioni regionali: il grande timore è quello di perdere la roccaforte Toscana e se dovesse accadere il segretario Nicola Zingaretti rischierebbe la poltrona. Ma mentre andava in onda la ricostruzione, in cui si mettevano in evidenza le tante discussioni all'interno del Partito Democratico, i microfoni aperti hanno catturato un fuorionda di Myrta Merlino: "Imbarazzante". Si riferiva alla vocazione all'harakiri del PD o a qualcosa accaduta in studio?

