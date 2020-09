Recovery fund, Italia commissariata ancora prima di ricevere un euro. Cosa dice Timmermans

05 settembre 2020 a

Altro che Mes, con il Recovery Fund Italia commissariata ancora prima di ricevere un euro da Bruxelles. A mettere le cose in chiaro è Frans Timmermans, l'olandese vicepresidente della Commissione Ue che oggi interverrà al Forum Ambrosetti di Cernobbio, in una intervista alla Stampa. "I piani nazionali per il Recovery Fund vanno presentati molto in fretta e devono riflettere gli orientamenti europei per i quali sono stati definiti", dice il barbuto ex ministro degli Esteri della "frugale" OIanda.

"Saremo fermi nel controllare che gli stati rispettino le regole. Non ricapiterà un altro pacchetto finanziario così ampio in un futuro vicino", dice Timmermans che ha un messaggio per il governo di Giuseppe Conte: "La Commissione sarà ferma e chiara nel controllare che si vada nella giusta direzione. È il tempo di attuare l'agenda del New Green Deal. Non possiamo perdere l'occasione (...). Mi auguro il governo (italiano, ndr) insista nel percorso di riforme necessario già prima della pandemia e rispetti gli impegni che ha preso sinora". Quanto è rischioso l'aumento del debito pubblico per l'Italia? "Molto dipende dalla velocità, dalla direzione e dalla determinazione del governo e degli investitori privati. Se guardiamo il livello dei risparmi privati che crescono, in Italia, si ha il segnale della fiducia venuta meno. Come ha detto Conte più volte, la risposta è nelle scelte che aiutano l'industria a ristrutturarsi per creare opportunità di lavoro - commenta l'olandese - Il riapparire della fiducia, con la ripresa, renderebbe più gestibile il debito". E ancora: "L'Italia deve evitare di aumentare il debito. Ma deve sapere che il debito non è un problema se l'economia sottostante è solida".