Pensioni, l'avviso di Salvini: "L'Europa vuole riportare quella schifezza della legge Fornero"

31 agosto 2020

Pensioni? «Lecchese avvisato meglio salvato...forse l’Europa l’anno prossimo ci dà i soldi che abbiamo pagato nei 20 anni precedenti...l’Europa vorrebbe riportare quella schifezza infame che abbiamo smontato come Lega che è la legge Fornero. Combatteremo». Così il leader della Lega Matteo Salvini a Lecco, con il candidato sindaco Peppino Ciresa.

Poi l'affondo sul caos migranti. «I telegiornali non vi fanno mai vedere, fatevi sentire. Fate sentire la voglia di cambiamento, ne abbiamo le palle piene di clandestini. La piazza di stasera mio conferma che Pd e Renzi hanno solo un vantaggio rispetto a noi, negli eventi pubblici non hanno problemi di assembramento. Riportate a Lecco un sindaco concreto, un lavoratore. Qualche giornalista diceva Ciresa non è bravo a fare i comizi, ma lui deve fare il sindaco...con la concretezza. A Lecco hanno indagato sei persone per aver mangiato sull’immigrazione clandestina».

«L’immigrazione clandestina è doppiamente pericolosa in fase di virus, con il governo che sparge per l’Italia il problema. Ho il dubbio che Conte per avere l’ok dell’Europa per l’eventuale futuro prestito, abbia dovuto calare le braghe ritrasformando l’Italia in un campo profughi» ha aggiunto Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione Quarta Repubblica.

«Il referendum sul taglio dei parlamentari? Ho votato 4 volte sì e voto ancora sì».