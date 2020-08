Conte e il Made in Italy tutelato a suo piacimento. Battistoni: "Il salvataggio della Ferrarini va spiegato in Aula"

31 agosto 2020 a

a

a

"Il salvataggio della Ferrarini, una realtà di eccellenza del settore agroalimentare, ha fatto ben sperare operatori del settore e consumatori. Spiace però che a tutela del Made in Italy ci si batta su un fronte solo: sembrerebbe, infatti, che dal MEF ci sia intenzione di non sostenere la cordata italiana scesa in campo per il salvataggio della Ferrarini, a favore di un'altra cordata, al cui interno ci sono realtà straniere di dubbia professionalità e serietà". Lo dice, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia e vicepresidente della commissione agricoltura del Senato.

"Siamo alle solite: da un lato il Governo Conte annuncia la difesa a spada tratta del Made in Italy, dall'altra permette a degli stranieri di entrare dalla porta sul retro per controllare le nostre imprese. Questa ipocrisia è davvero inaccettabile da parte del governo. Per questo, in qualità di Vice Presidente della Commissione Agricoltura in Senato, ho intenzione di chiedere che il Ministro Gualtieri riferisca in Aula sulla posizione che intende adottare il governo in questa circostanza", conclude Battistoni.