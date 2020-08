Emergenza incendi, perché il piano fuoco è fallito

Massimiliano Gobbi 29 agosto 2020 a

Giornata d'inferno per Roma e il litorale romano. Dopo i roghi scoppiati a Casal Lumbruso e sul litorale sud, tra Pomezia e Ardea, fuoco e fiamme hanno colpito anche versante nord della costa. A bruciare vegetazione e una roulotte in sosta a Santa Marinella nella zona Belvedere. Sul posto sono intervenuti i vigili di Civitavecchia che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza due bombole di gas GPL presenti nel mezzo in fiamme. Nessun ferito. Sul posto Polizia Locale e Protezione Civile di Santa Marinella, hanno gestito traffico e viabilità in zona, garantendo la sicurezza in attesa dei Vigili del Fuoco.

Incendi, 34589 interventi dei vigili del fuoco dal 15 giugno

"Questa estate è ormai caratterizzata dall’emergenza incendi nella Capitale e nelle zone limitrofe - commenta Piergiorgio Benvenuti, responsabile delle Politiche ambientali di Forza Italia a Roma e Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale - Ribadiamo quello che stiamo sostenendo da giorni, la situazione degli incendi a Roma è preoccupante. I dati forniti dai Vigili del fuoco ci dicono che nel primo semestre 2020 i roghi tra le sterpaglie sono aumentati del 156% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, con centinaia di ettari di verde andato in fumo. Per non parlare dell’incremento dell’inquinamento ambientale, essendo in molte occasioni incendi che hanno interessato anche sostanze tossiche. La manutenzione dei parchi e dei giardini, stiamo parlando di circa 44 milioni di metri quadrati di verde pubblico risulta complessivamente non adeguata - prosegue Benvenuti - come gli argini e la golena del Tevere. E sono allarmanti anche gli insediamenti abusivi, anch’essi un pericolo per la grande quantità di rifiuti accumulati senza alcun controllo. Purtroppo anche per il rischio incendi estivi nella Capitale e nella Provincia con l’attuale amministrazione a 5Stelle al Comune e con l’Amministrazione Zingaretti nella Regione, non vi è stata una programmazione adeguata e come negli anni passati si stanno rincorrendo le emergenze. Di giorno in giorno, stiamo vivendo un’altra estate di “fuoco” – conclude Benvenuti - mettendo in pericolo il patrimonio ambientale, creando disagi e rischi per la salute dei cittadini."