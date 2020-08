Salvini lancia l'allarme sui ricoverati nelle terapie intensive, "ma non fare terrorismo"

26 agosto 2020 a

In molti accusano Matteo Salvini di sfiorare il negazionismo e di non prestare attenzione alle norme basilari per contenere il Covid-19. Oggi addirittura il sindaco di Mastella ha annunciato che il leader della Lega sarà multato per non aver indossato la mascherina durante un evento a Benevento. Salvini, però non guarda in faccia a nessuno, e anzi mette in guardia su quanto sta accadendo in questi giorni: "In questo momento - scrive su Twitter - i ricoverati in terapia intensiva per il virus sono 69. Dato da considerare. Giusto mantenere alta l'attenzione e rispettare le regole, ma terrorizzare il Paese non serve a molto".