Fallito figlio di papà, audio choc dell'assessora. Stefano Caldoro la spiana così

L'audio è di quelli che non si dimenticano. L'assessore campana al Lavoro, Sonia Palmeri, se la prende col consigliere leghista Gianpiero Zinzi e gli dice che è un "fallito figlio di papà". Tutto in audio.

Solidarietà a @gianpierozinzi. L'assessora sconosciuta #Palmeri verrà ricordata solo per le espressioni volgari, usate per coprire il nulla di 5 anni di non governo in #Campania https://t.co/FrtcmdCu2Q — Stefano Caldoro (@StefanoCaldoro) August 19, 2020

E non si è fatta attendere la solidarietà di Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. "Solidarietà a @gianpierozinzi - scrive Caldoro - L'assessora sconosciuta #Palmeri verrà ricordata solo per le espressioni volgari, usate per coprire il nulla di 5 anni di non governo in #Campania".