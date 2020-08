Matteo Salvini, bufera sulla foto con la figlia: pensava fosse amore, invece il leader della Lega cade dal calesse

17 agosto 2020 a

Brutta caduta per il leader della Lega per un post che voleva essere innocente e presentarlo come un buon padre di famiglia. Questa volta però Luca Morisi, il regista social del leader della Lega non ha fatto i conti con il calesse tirato dal cavallino e il grande partito trasversale animalista. Salvini è stato subito bersagliato per essere salito con la figlia a bordo del calesse trainato da un cavallino (forse un pony), e linciato dai nemici come lo avesse già fatto stramazzare a terra come purtroppo è accaduto alla reggia di Caserta. Gli odiatori anti-Salvini lo avrebbero messo in croce qualsiasi cosa avesse pubblicato. Ma in questo caso non sono pochi i post critici pure dei fan: "Ti voglio bene, ma..." che nei casi più teneri gli chiedono di non dare soldi agli sfruttatori di animali... E pace se i cavalli sono stati usati così dall'inizio dell'umanità...