Coronavirus, avvisi di garanzia per Conte e sei ministri: indagato mezzo governo

Francesco Storace 14 agosto 2020 a

a

a

Eppure siamo proprio di fronte a Palazzo Chigi. Sarà pure che è la vigilia di Ferragosto, ma in piazza non c’è nessuno. Quelli che gridavano alla galera ad ogni avviso di garanzia preferiscono l’ombrellone e ignorano la tastiera. Non ci sono più i grillini di una volta. Hanno imparato che bisogna aspettare la nottata. Quelli di dopo come quelli di prima: il famoso cambiamento.

Il governo, il loro governo, finisce sotto inchiesta per la pandemia e l’unica distrazione che si possono concedere al computer è il voto sulla piattaforma Rousseau per far candidare Virginia Raggi. “Lasciateci lavorare”, sarà il massimo che potranno farsi scappare.

Per il resto solo ossequi al premier e ai potentissimi ministri finiti sul registro per gli indagati e prontamente riabilitati dalla Procura della Repubblica di Roma. Neanche il tempo di...