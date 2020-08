Governo alle strette, deve rispondere sulla sanatoria truffa della Bellanova

07 agosto 2020 a

La sanatoria truffa dei migranti approda in Parlamento. Il governo oggi risponderà alla interrogazione di Fratelli d’Italia sulla misura che porta il nome e la responsabilità politica del ministro all'Agricoltura, Teresa Bellanova, a firma di Andrea Dalmastro. "Chiederemo conto a questo governo dei 500 milioni del popolo italiano usati per sanare centinaia di migliaia di migranti. Gli aiuti all'agricoltura non c'entrano, e infatti non sono stati introdotti i voucher lavoro come chiesto da FdI e non si è pescato nell'immigrazione regolare. Abbiamo scoperto che chiunque era in Italia prima dell'8 marzo può sanare la sua posizione, come spiegato da un servizio di Rainews24 che mostrava pagamenti illeciti e patronati compiacenti. Non vogliamo diventare il campo profughi d'Euorpa".