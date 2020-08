La seconda ondata di Conte. Si attacca a tutto per tenere la poltrona

Alessandro Giuli 07 agosto 2020 a

a

a

Va bene il principio di precauzione, è giusto essere prudenti e disciplinati, guai ad abbassare la guardia contro la presenza endemica del Coronavirus in Italia e peggio ancora nel resto del Vecchio Continente. E tuttavia non sfuggirà all’osservatore disincantato come lo spettro autunnale del Covid-19 venga impugnato preventivamente dal governo pentademocratico come un salvacondotto nella prospettiva post-elettorale che seguirà le regionali di settembre. La singolare resistenza alla pubblicazione dei verbali del Comitato tecnico-scientifico, ieri resi noti da questo giornale, si sta accompagnando a una manovra mediatica di natura chiaramente allarmistica per giustificare la proroga dello stato d’emergenza e il corredo di provvedimenti monocratici della presidenza del Consiglio.

Smartworking bocciato già ad aprile. Ma Conte ha tenuto tutti a casa

L’obiettivo del Conte bis non è neppure troppo celato: andare avanti quanto più possibile in un regime di controllo sociale fondato sulla paura e sull’angoscia residuale derivata dal terribile, quotidiano rito della disperazione andato in scena nella primavera scorsa in coincidenza con le conferenze stampa della Protezione civile. A ciò si aggiunge ovviamente la spaventosa ricaduta economica e sociale in atto e destinata ad acuirsi nelle prossime settimane. Di fronte a tale scenario, dopo aver offerto una prova d’insipienza con la pletora dei decreti (dal Cura Italia al decreto Agosto passando per il Semplificazione e altre fantasmatiche definizioni), invece di rifocillare robustamente le tasche dei cittadini bisognosi, la maggioranza si ostina a proporre un meccanismo di mancette labirintico e demagogico...