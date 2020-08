Covid, il lockdown nazionale invenzione di Conte: nel dossier del Cts chiusure differenziate

06 agosto 2020 a

a

a

Il lockdown? E' stato un'invenzione di Giuseppe Conte. Dai verbali resi pubblici quello del 7 marzo del Comitato scientifico prevedeva misure differenziate fra alcune aree e il resto di Italia. Il premier ha dunque deciso da solo di mettere in ginocchio l'economia del Centro-sud per mantenere il suo potere.

Dossier Covid, tutte le copie dei verbali: ecco i documenti segreti sul lockdown

Dopo il braccio di ferro per desecretare i verbali del Cts, il pressing delle opposizioni e perfino del Copasir, il premier si arrende ma quello che emerge sui documenti pubblicati dalla Fondazione Einaudi è sconvolgente: gli esperti volevano misure differenziate ma il presidente del Consiglio decise il lockdown per tutta l'Italia. Sono oltre 200 le pagine prodotte dal Comitato tecnico per l'emergenza sanitaria e che sono alla base delle decisioni prese con i Dpcm ma i documenti resi pubblici non sono ancora tutti: mancano le discussioni relative alla mancata zona rossa in Val Seriana.